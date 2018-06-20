LAÜ’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Yüksekokulu tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri” gerçekleştirildi. Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verilerek; yüksek riskli çalışma ortamlarında hizmet verecek mezun adaylarının, mesleki risk faktörlerine ve iş kazalarına karşı farkındalık düzeylerinin artırılarak, güvenli çalışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

İSG eğitimibeş farklı oturumda gerçekleştirildi

Sağlık Yüksekokulu’nun alanında uzman öğretim üyeleri Prof.Dr.Deniz Şelimen, Yrd.Doç.Dr. Özhan Öztuğ ve Fatma Ekenoğlu tarafından beş farklı oturumda gerçekleştirilen İSG eğitimi çerçevesinde, öğrencilere çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma prensipleri; biyolojik, kimyasal, fiziksel, psikososyal ve ergonomik risk faktörleri ve korunma yöntemleri; hastanelerde hijyen ve düzen, hastane infeksiyonlarının çalışanlar açısından oluşturduğu riskler konularında eğitimler verildi. Ayrıca İSG eğitimi kapsamında önemli konular arasında yer alan yangınlar, yangınlarda tahliye ve kurtarma konusunda da KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Bölümü’nün eğitmen itfaiyecileri tarafından öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi. İş sağlığı ve Kanunu gereği, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve uygulaması için çalışanların bilgilendirilmesi gerekliliği kapsamında yapılan programının sonunda eğitime katılan öğrenciler sertifa almaya hak kazandı.