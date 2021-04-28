Lavrov ve Khristodoulidis arasında telefon görüşmesi

28 Nisan'da Kıbrıs Rum tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı N. Khristodoulidis arasında bir telefon görüşmesi yapıldı .
İkili gündeme ilişkin güncel konular görüşüldü. Cenevre'deki Kıbrıs "beş + BM" çözümüne ilişkin gayrı resmi toplantı bağlamında, Rus tarafı, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması lehine ilkeli tutumunu yeniden teyit etti.
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