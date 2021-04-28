  • BIST 1.386
  • Altın 469,595
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Lavrov ve Khristodoulidis arasında telefon görüşmesi

»
Rus tarafı, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması lehine ilkeli tutumunu yeniden teyit etti.
Lavrov ve Khristodoulidis arasında telefon görüşmesi

28 Nisan'da Kıbrıs Rum tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı N. Khristodoulidis arasında bir telefon görüşmesi yapıldı .

İkili gündeme ilişkin güncel konular görüşüldü. Cenevre'deki Kıbrıs "beş + BM" çözümüne ilişkin gayrı resmi toplantı bağlamında, Rus tarafı, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması lehine ilkeli tutumunu yeniden teyit etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gayrıresmi toplantı öncesi Anastasiades-Dendias görüştü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
  • Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!28 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
  • Cenevre’deki Kıbrıs Görüşmeleri İkinci Gününde28 Nisan 2021 Çarşamba 09:39
  • İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Straw: Artık iki devletli çözüm görüşülmelidir28 Nisan 2021 Çarşamba 09:12
  • Cenevre'de 5+BM bugün bir araya gelecek28 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
  • Hadjiraftis: Kıbrıs’ın egemenliği tüm ülke genelindedir28 Nisan 2021 Çarşamba 09:02
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’dan Cenevre açıklaması28 Nisan 2021 Çarşamba 08:55
  • Anastasiades - Guterres görüşmesi yaklaşık bir saat 45 dakika sürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 08:45
  • 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor27 Nisan 2021 Salı 14:01
  • Anastasiadis: “Kıbrıs için gerçekten kritik bir görüşme”27 Nisan 2021 Salı 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti