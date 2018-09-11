  • BIST 92.186
  • Altın 245,188
  • Dolar 6,3675
  • Euro 7,3978
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Lefke Kaza Mahkemesi, boşaltılmaya başlandı

» »
Lefkeliler kızgın, bir tarih değişiyor...
Lefke Kaza Mahkemesi, boşaltılmaya başlandı

Lefke'de kızgınlık var. Lefke’de, 1950 yılından itibaren, 70 yıldır görev yapan Lefke Kaza Mahkemesinin, kapatılıp, Güzelyurt’a taşınması kararı sonrasında, Mahkemeye ait eşyaların taşınmaya başlandığı öğrenildi.

Lefke’nin ilçe yapılmasının ardından kısa bir zaman dilimi sonrasında,  2017 yılı ortalarında, Lefke Kaza Mahkemesine dönüştürülen ancak kısa bir süre sonra kapatılan, Lefke Mahkemesinin eşyaları kamyonetlere yüklenirken, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu da olaya büyük tepki göstertti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformunun, Lefke Kaza Mahkemenin kapatılmasını protesto etmek ve Lefke bölgesinin diğer sorunlarını duyurmak için, yarın bir toplantı düzenleyeceği ve eylem çeşitleri ile neler yapılacağı konusunda kararlar üreteceği öğrenildi.

Teoman Oktay,Lefke Sivil Toplum ÖrgütleriPlatformu Koordinatörü olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu koordinatörlüğü, Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’a taşınmasına ve Lefke Bölgesindeki diğer sorunlara, Hükümetin çözüm buluncaya ve Lefke’nin gerçek bir ilçe kimliği kazanana kadar, daha önce aldıkları sürekli eylem kararını değerlendirmek ve yeni eylem planı belirlemek için, 12-Eylül-2018 Çarşamba günü  saat:17.30’da platforma bağlı sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırdı. Lefke ve bölge halkı olarak bize yapılanlara sesiz kalmayacağımızı yetkililere duyuruyoruz dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Kamu Komitesi “İstatistik kurumu yasa tasarısını” görüştü12 Eylül 2018 Çarşamba 15:50
  • Atun: “Hedef, daha çok kalkınma, daha çok yatırım, daha güçlü ekonomi12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
  • Bes Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı oldu12 Eylül 2018 Çarşamba 15:40
  • İzcan: ”Krizi kim yarattıysa bedelini o ödemelidir”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:35
  • Bengihan: “Piyasa denetimleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmeli”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
  • Sendikal Platform: Nami'nin adımları AKSA tekeli oluşturacak12 Eylül 2018 Çarşamba 15:16
  • Tatar: “Hükümet, Esnaf ve Zanaatkar kesiminin de görüşlerine mutlaka kulak vermelidir”12 Eylül 2018 Çarşamba 15:15
  • Özkıraç: İleride ortaya çıkacaklardan biz sorumlu olmayacağız12 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
  • Engelli ve Yoksulluk maaşı alanlara 1000 TL’ lik ek ödeme bugün yapılıyor12 Eylül 2018 Çarşamba 15:00
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Üyelerin bazıları 2017-2018 ödemelerini almadı”12 Eylül 2018 Çarşamba 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti