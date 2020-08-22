Lefke'de harnup hasadı başladı

Lefke Kaymakamlığı, Lefke ilçesinde harnup hasadının bugünden itibaren başladığını duyurdu.
Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, belirtilen tarihler dışında harnup toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.
Lefke Kaymakamlığı, Lefke ilçesinde harnup hasadının bugünden itibaren başladığını duyurdu.
Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, belirtilen tarihler dışında harnup toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.
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