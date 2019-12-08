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Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda bazı yerler trafiğe kapanacak

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Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda bazı yerler trafiğe kapanacak
Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda bazı yerler trafiğe kapanacak

Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruya göre Lefkoşa Gazimağusa anayolunda bugün 08.00-12.00 saatleri arasında Haspolat-Minareliköy kesiminde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeni ile Lefkoşa Gazimağusa istikametinde, Yusuf Çocuk lastikçi ile Metgin Ltd. arasındaki kesim, trafik akışına kapatılacak.

Yapılan duyuruda çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı, Haspolat Kirli Sanayi içerisinden sağlanacağından bu yolu kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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