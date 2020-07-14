Lefkoşa Tapu Dairesi’nde izdiham

Lefkoşa Tapu Dairesi'nde randevu sisteminin kaldırılmasından dolayı izdiham yaşanıyor.
Kıbrıs Postası’na ulaşan vatandaşlar, internet üzerinden yapılan randevu sisteminin kaldırılmasından dolayı mağdur olduklarını, izdiham yaşandığını belirtti.
Lefkoşa Tapu Dairesi'nde randevu sisteminin kaldırılmasından dolayı izdiham yaşanıyor.
Kıbrıs Postası’na ulaşan vatandaşlar, internet üzerinden yapılan randevu sisteminin kaldırılmasından dolayı mağdur olduklarını, izdiham yaşandığını belirtti.
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