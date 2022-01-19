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Lefkoşa ve Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor

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KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yaklaşık olarak saat 02.00'a kadar sürecek.
Lefkoşa ve Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Yeraltı kablosunda oluşan patlak nedeniyle Lefkoşa ve Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor. KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yaklaşık olarak saat 02.00'a kadar sürecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa ve Gazimağusa’da saat 17.45’den 02.00’ye kadar bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 “18 Ocak 2022 Salı günü, yeraltı kablosunda oluşan patlak nedeniyle saat 17:45'den yaklaşık 02:00'a kadar; Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç ve Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik enerjisi verilemeycektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.”

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