  • BIST 2.797,34
  • Altın 1034.658
  • Dolar 17.9513
  • Euro 18.3566
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Lefkoşa ve İskele'de trafik denetlemesi!

» »
Dün akşam saatlerinde Lefkoşa ve İskele bölgelerinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa ve İskele'de trafik denetlemesi!

09-10.08.2022 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

            Lefkoşa’da  faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

            Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 239 araç sürücüsü rapor edilirken, 14 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edilmiştir.

            İskele’de faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

            Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 328 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor"10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:34
  • Tüm Kanser Hastalarına Önemle Duyurulur10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32
  • Bakanlar Kurulu İskele’de toplanıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26
  • Tatar, Konya’da Aliyev ile görüştü10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:25
  • Basketbol Federasyonu Başkanı Mevlit: Kabul edilebilir değil10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:21
  • Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:20
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:15
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 ağustos 2022 Çarşamba10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti