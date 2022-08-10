Lefkoşa ve İskele'de trafik denetlemesi!

Dün akşam saatlerinde Lefkoşa ve İskele bölgelerinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı

09-10.08.2022 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 239 araç sürücüsü rapor edilirken, 14 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edilmiştir.

İskele’de faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 328 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.