Lefkoşa'da apartmanda yangın çıktı (VİDEO HABER)

Lefkoşa'nın Köşklüçiftlik bölgesindeki Uysal Apartmanı'nda bulunan avukatlık bürosu sebebi henüz belli olmayan yangın nedeniyle kül oldu.
Avukat Özlem Bendaşan'ın kullandığı Bendaşan Avukatlık Bürosu'nda başlayan yangın kısa sürede tüm ofisi küle çevirdi. Bu sırada apartman ve civarında bulunan bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadılar.
Lefkoşa İtfaiyesinin müdahalesi sonucunda diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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