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Lefkoşa'da Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde meydana gelen araç yangınında, Mustafa Karataş'a ait aracın alt kısmındaki plastik koruyucunun sıcak egzozla temas etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.
Lefkoşa'da Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Başlık: "Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda Araç Yangını: İtfaiye Müdahale Etti, Soruşturma Sürüyor"

Metin:

Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde, 18 Mart 2024 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Mustafa Karataş'a ait salon araç seyir halindeyken korkunç bir olay meydana geldi. Araç, muhtemelen alt kısmındaki plastik koruyucunun sıcak egzozla temas etmesi sonucu alev aldı ve yangın çıktı.

Hızla yayılan yangın, çevredeki sürücülerin dehşet dolu bakışları arasında büyüdü. Neyse ki, olay yerine hemen intikal eden İtfaiye Ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, yangının etkisiyle aracın alt koruyucu kısmı zarar gördü.

Yangının neden kaynaklandığını araştırmak üzere soruşturma başlatıldı. Yetkililer, aracın teknik bir sorunu olup olmadığını belirlemek için detaylı incelemelerde bulunacaklarını ifade ettiler.

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