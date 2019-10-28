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Lefkoşa'da motosiklet kazası!

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Lefkoşa'da motosiklet kazası!
Lefkoşa'da motosiklet kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.40’ta Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hurşit Deniz (E-48), yönetimindeki KV 883 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dinç Yüceöz (40) yönetimindeki FH 291 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hurşit Deniz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altın alındı.

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