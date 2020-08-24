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Lefkoşa’daki butik sahibi, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu

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Lefkoşa’daki butik sahibi, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu
Lefkoşa’daki butik sahibi, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu

Lefkoşa Taşkınköy’de bulunan Azra Butik isimli işletmenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; iş yeri sahibinin, eşinin ve kızlarının PCR test sonuçlarının pozitif çıktığı, Koronavirüs salgınına yakalandıkları açıklandı:

“Değerli müşterim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, bizi de etkisine aldı. Eşim, ben ve kızımız pozitif çıktı. Hepinizden dualarınızı beklerim. Olmaz demeyin olur. Tedbiri elden asla bırakmayın. Hakkınızı helal edin.”

İşletmenin sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada ise, butiğin 15 gün süreyle kapalı olacağı da belirtildi.

İŞLETME SAHİBİ: “EŞİM 14’ÜNDE TÜRKİYE’DEN GELDİ, İLK TEST SONUCU NEGATİFTİ…”

İşletme sahibi ile görüşen Kıbrıs Postası, virüsü nasıl bulaştıklarını sordu…

İşletme sahibi, eşinin 14 Ağustos tarihinde Türkiye’den KKTC’ye geldiğini, test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, “Daha sonra olan oldu, şimdi hastanedeyiz…” dedi.

Öte yandan işletme sahibinin eşi de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, ülkeye geldiği 14 Ağustos günü yaptığı PCR testinin, Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine mesaj yoluyla gönderilen sonucunu paylaştı.

İŞLETME SAHİBİNİN EŞİ: “BENİMLE TEMAS EDEN TÜM DOSTLARIM TEHLİKEDE”

Söz konusu mesajda, ülkeye geldiği tarihte yaptığı test sonucunun negatif çıktığı belirtiliyor.

Mesajı paylaşan işletme sahibinin eşi, gönderisinde, “Ayın 14’ünden sonra benimle temas eden tüm arkadaşlarım dostlarım tehlikededir. Covid-19 test sonucum pozitif çıktı, hastanedeyim. Bilmeden bulaştırdığım insanlardan özür dilerim” ifadelerine yer verdi.

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