  • BIST 93.267
  • Altın 257,532
  • Dolar 6,6989
  • Euro 7,7453
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Leyla Lydia Tuğutlu, Derin Dekoltesiyle Göz Doldurdu

»
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı derin dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada çok konuşuldu.
Leyla Lydia Tuğutlu, Derin Dekoltesiyle Göz Doldurdu

Önümüzdeki günlerde TV8'in yeni projesi 'Kızım' dizisi için ekranlara geri dönmeye hazırlanan Leyla Lydia Tuğutlu sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli fotoğrafıyla göz doldurdu.Tuğutlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

TACINI PARİS HİLTON TAKTI!

Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu ve tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı.

12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Memelere Özgürlük" dedi, işten çıkarıldı04 Eylül 2018 Salı 11:20
  • Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi04 Eylül 2018 Salı 11:00
  • Bir yatışta aralıksız 48 saat uyuyor04 Eylül 2018 Salı 10:27
  • Demet Özdemir'den aşk itirafı!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:37
  • Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatında ölü bulundu!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:34
  • Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri03 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
  • Sütyen takmadığı için işten kovulan kadın işyerine insan hakları davası açtı03 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
  • Bayat balıklara taze görünsün diye oyuncak göz taktı, yakayı ele verdi03 Eylül 2018 Pazartesi 13:46
  • IQOS Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?02 Eylül 2018 Pazar 23:15
  • Sahibi arabanın arkasına bağlayıp sürüklemişti; o şimdi zabıta02 Eylül 2018 Pazar 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti