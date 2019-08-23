Li-Koop'ta vurgun! Müdür görevden alındı! Açık 500 bin Stg!

Li-Koop'ta müdür olarak görev yapan H. D. hakkında ortaya atılan iddialar nedeni ile görevinden uzaklaştırıldığı ve Bankada müfettişlerin denetimleri artırdığı öğrenildi.

AÇIK 500 BİN STG

Detay Gazetesi'nin öğrendiği kadarı ile Li-KOOP'ta yapılan denetimlerde 500 Bin STG civarında bir açık da tespit edildi.

OLAY POLİSLİK DE OLDU

Li-KOOP''ta yaşananlardan sonra 7 kişilik soruşturma memurlarının 2018 yılına kadar olan hesapları didik didik incelemeye başladıkları öğrenildi.