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Libya açıklarında kaçırılan tankerin Türk kaptanı Mahno yaşananları anlattı

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Libya açıklarında kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan Elhiblu 1 tankerine dün operasyon düzenleyen Malta özel kuvvetleri, gemiyi Valletta Limanı’na çekti. Türk
Libya açıklarında kaçırılan tankerin Türk kaptanı Mahno yaşananları anlattı

Türk kaptan Turgut Mahno, AB sahil güvenlik uçağının yönlendirmesiyle mültecileri aldıklarını söyledi ve “Belirtilen noktaya gittik, sabaha kadar bekledik, kimse gelmedi” dedi.

İstanbul'dan Libya'ya gitmek üzere 22 Mart'ta yola çıkan ve Libya açıklarında kurtardıkları 108 mülteci arasında yer alan bir grup tarafından kaçırılan Elhiblu tankerinin Türk kaptanı Turgut Mahno konuştu.

Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre Mahno, yaşananları şöyle anlattı:

"Libya'nın Trablus Limanı'na gitmek üzere yol aldığımız esnada Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı sahil güvenlik uçağından telsiz çağrısı aldık. Rotamızın üstünde zor durumda olan bir mülteci botu olduğunu ve buradaki mültecileri gemiye almamızı istediler ve gelip bizden alacaklarını söylediler. Biz de AB'nin sahil güvenlik uçağının yönlendirmesiyle bu kişileri gemiye aldık. Daha sonra uçağın belirttiği buluşma noktasına gittik. Sabaha kadar bekledik ancak hiç kimse gelip mültecileri gemimizden almadı. Mültecileri gemiye alana kadar üstümüzde devriye uçuşu yapan uçak, daha sonra gözden kayboldu. Telsizden yaptığımız tüm çağrılara da cevap vermediler.

Bunun üzerine Trablus Limanı'na gitmeye karar verdik. Önceki gün sabaha karşı limana yaklaştığımız sırada mülteciler Libya'ya döndüklerini anlayınca bize saldırdılar. Demir parçaları ile bizi etkisiz hale getirdiler. ‘Libya'ya dönmektense, ölmeyi tercih ederiz, eğer bizi İtalya ya da Malta'ya götürmezseniz sizi de öldürürüz' diyerek tehdit ettiler. Demirlerle bize ve kaptan köşküne saldırdılar, hayati tehlikemiz oluştuğu için söylenileni yaptık ve rotayı yeniden İtalya'ya çevirdik. Gemiye aldığımızda çok zor durumdaydılar. Kumanyalarımızı özellikle kadın ve çocuklarla paylaştık."

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