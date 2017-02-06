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Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

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Libya'da yasadışı göçmen operasyonu
Libya sahil güvenlik güçlerinin, son 24 saat içerisinde 551 yasadışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı İletişim ve Medya Yönetiminin Sahil Güvenlik Noktası Amiri Albay Muhammed Dendi yaptığı açıklamada, Libya sahil güvenlik güçlerinin, son 24 saat içerisinde 551 yasadışı göçmeni yakaladığını belirtti.

Trablus'un kuzeyinde 4 mil açıkta şişme botlardaki 114 yasa dışı göçmenin kurtarılarak insani yardım yapıldığını ifade eden Dendi, göçmenler arasında 3 günlük bir bebek ile 5 kadının bulunduğa işaret etti.

Dendi, göçmenlerin "Yasa Dışı Göçle Mücadele" birimine bağlı Özel Sığınma Merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

Libya sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmeni yakaladığı bildirilmişti.

Libya Haber Ajansının (LANA) haberinde, 4 şişme bottaki 437 yasadışı göçmenin, Sabrata'dan 4 mil açıkta yakalanarak, Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye Rafinerisi Limanı'na götürüldüğü ifade edilmişti.

Libya sahil güçleri, 27 Ocak'ta da Sabrata'dan 3 mil açıkta İtalya'ya gitmekte olan 700 yasadışı göçmeni yakalamıştı.

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