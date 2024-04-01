Lig başlıyor, antrenörler heyecanlı

Basketbol Extend Erkekler Ligi’nde sezon başlarken takımların antrenörleri heyecanlı

Erkekler Ligi’nde sezon yarın akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başlarken takımların antrenörleri yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundular.





Kasap: Heyecanlıyız

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol A takımının antrenörü Hasan Kasap ligin açılması nedeni ile açıklamalarda bulundu. Kasap, Gençler Birliği'nin Ertan Azer Kupası’nda şampiyon olduğunu ve lig öncesi kupa ile tanıştıklarını belirtti. Kasap, Salı günü başlayacak olan lige odaklandıklarını genç oyunculara A takımda fırsatlar sunduklarını ve bunun ülke basketbolunun gelişimi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Takımın önündeki hedeflerine de değinen Kasap, Çarşamba günü oynayacakları KOOP Spor maçına odaklandıklarını ve ligde galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Kasap açıklamasında uzun bir süreden sonra Ligi yeniden ayağa kaldıran Basketbol Federasyonu yetkililerine, hakemlere ve tüm camialara teşekkür etti. Kasap yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek sporun erdemine yakışır, sakatlanmadan geçirilecek bir sezon temennisinde bulundu.





Güven: Hedefimiz final

Koopspor Antrenörü Emrah Güven yeni sezon ile ilgili olarak,”2023 / 2024 sezonu nihayet nisan ayının 2 - 3 ünde oynanacak maçlarla başlıyor. Uzun süre parkeden uzak kaldık ve ilk defa ciddi anlamda hazırlık süreci geçirmeden sezona giriyoruz. Bu durum başlarda dezavantaj olacak bunun farkındayım ancak biz deneyimli bir takımız iyi çalışıp maç oynayarak ritmimizi bulacağız. Her zaman olduğu gibi hedefimiz tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmaktır. Ertan Azer Turnuvasında fiziksel olarak ve kadro olarak hazır değildik. Eksiklerimizi görme açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Son 4 yılın şampiyon takımıyız ancak bu yıla başlarken 7-8 oyuncumuz çeşitli sebeplerle takımda yer almayacak. Yerlerini genç ve deneyimli oyuncularla doldurmaya çalıştık. Zaman içinde beraber oynadıkça takımın daha da oturacağını düşünüyorum. Renkli heyecanlı basketbol ile dolu sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir sezon olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum…

Şahinsoy: Bir yıl sonra yeniden ligdeyiz

Soyer Aksu Antrenörü Ahmet Şahinsoy yeni sezon ile ilgili olarak, “1 yıl aradan sonra U 20 takımımızın çoğunluğunu oluşturan Büyük Erkek takımımızı sezona hazırladık .Alt yapıdan yetişmiş Girne Amerikan Üniversitesi nden ve Soyer alt yapıdan çıkmış genç sporcular ile lige hazırlandık .Gençleri yetiştirip uzun yıllar ligde kalabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz .Bunun için çaba harcadık ona göre oyuncularımızı seçtik .Takım kaptanımız Deniz Köstem de deneyimi ile gençlere önderlik yapacak .

Güzel bir hazırlık turnuva geçirdik. Finale çıkamadık ama eksiklerimizi gördük. Çarşamba günü ilk lig maçımıza çıkacağız. Hak edenin kazandığı sakatlık olmadan basketbol adına güzellikleri konuşabileceğimiz güzel bir sezon olmasını dilerim. Tahir Soyer başkanıma da Büyük erkek takımını kurma kararını almasından dolayı da teşekkür ederim. Tüm Soyer Spor Kulübü taaftarlarını ve basketbol severleri sahalara bekliyoruz.açıklamasını yaptı.





Bora: Hedefimiz Play-Off

Ligin yeni takımlarından olan Baf Ülkü Yurdu antrenörü Çağdaş Bora yeni sezon için açıklamalarda bulundu.

Bora, “Baf Ülkü Yurdu Basketbol takımı olarak ligin yeni Takımımıyız. Lig öncesi Ertan Azer Anı Turnuvası’nda final oynamak bizlere değer ve güç kattı. Maç tecrübemiz arttıkça adım adım daha iyi sonuçlar alacağız. Bu yıl ligde altı takımın olması da sevindirici. Özellikle 4 takımın birbirlerine denk olması Play-Off için çekişmenin yaşanacağının göstergesidir. Hedefimiz ilk yılımızda Play-off’ta yer alabilmek olacaktır. Güzelyurt bölgesinde salonumuza seyircimizi çekmektir. Ligde de kalıcı olmak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim. Tüm oyunculara da sakatlıksız bir sezon olsun.” dedi.





Alagöz: Yeniden döneminin heyecanını yaşıyoruz

Çetinkaya bu yıl yeniden Erkekler Ligine dönerken antrenör Kadri Alagöz sezon ile ilgili şöyle konuştu:

“Çetinkaya olarak yeniden liglere dönmenin heyecanı içindeyiz. Başkanımız Mehmet Tatar ve yönetim kurulumuzun aldığı kararla tekrar lige dönerken kalıcı olmak amacındayız. Bunu da başkanımız Mehmet Tatar ve ekibi ile başarmak amacındayız. Hedefimiz ligde sahada asla pes etmeyen, mücadeleci, savaşçı ve Basketbol severlere güzel bir oyun izlettirmek istiyoruz. Oluşturmaya çalıştığımız genç, dinamik oyuncu grubu ile başarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çetinkaya ülke Basketbolunun kurucu üyelerinden ve 5 lig şampiyonluğu kazanmış bir kulüptür. Kısa sürede toparlanıp lige girdik. Henüz hazır değiliz ama çalıştıkça hazır olacağız. Bu arada Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve yönetimi de tekrardan büyük yükün altına girip Basketbolu başlattıkları için teşekkür ederim. Tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum.dedi.