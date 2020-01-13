Ligde Gol Ortalaması 3.88..!

K-Pet Süper Ligi’n inm ilk devresinde oynanan 120 karşılaşmada elde edilen istatistikler yayınlanırken ilginç detaylar da ortaya çıktı.

Süper ligin ilk devresinde toplam 465 gol kaydedilirken maç başına ortalama gol sayısı ise 3,88 olarak ortaya çıktı. Atılan 465 golün 359’u ayak ile kaydedilirken 62 gol kafa ile atıldı. 5 gol oyuncuların kendi kalesine attıkları gol olarak kayıtlara geçerken 39 gol de penaltı atışından takımların hanelerine yazıldı.