Ligde hangi hakemin maçında kim kazandı?

Osman Özpaşa 12 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik
Mağusa Türk Gücü-T.Ocağı: 0-1, K.Kaymaklı-Cihangir 2-1, Göçmenköy-Çetinkaya 4-1, Lefke-Binatlı(0-4), T.Ocağı-Gönyeli (3-3), Baf Ülkü Yurdu-Merit Alsancak Yeşilova(2-2), Cihangir-Binatlı(1-) Hamitköy-K.Kaymaklı(2-1) Göçmenköy-Gönyeli(2-1), Yenicami-Baf Ülkü Yurdu(1-1), T.Ocağı-Cihangir(1-), Doğan Türk Birliği-Hamitköy(4-3)
Fehim Dayı 12 maç, 7 galibiyet, 5 beraberlik
K.Kaymaklı-G.gücü(1-1), Cihangir-Baf Ülkü Yurdu(5-0), Yenicami-Lefke(2-2), Hamitköy-Düzkaya(3-3), K.Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu(1-2), G.Gücü-Binatlı(2-1), Doğan Türk Birliği-Mağusa Türk Gücü(1-2), lefke-Çetinkaya(3-3), T.Ocağı-G.Gücü(1-1), Hamitköy-Gönyeli(5-3) K.kaymaklı-yenicami(6-3), Cihangir-Mağusa Türk Gücü(1-2)
Utku Hamamcıoğlu 11 maç, 10 galibiyet, 1 beraberlik
Doğan Türk Birliği-Göçmenköy(4-0), Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü(1-4), Düzkaya-Gönyeli(0-1), Merit Alsancak Yeşilova-T.Ocağı(1-2) Binatlı-Yenicami(1-3) Göçmenköy-K.Kaymaklı(1-1), Baf Ülkü Yurdu-Hamitköy(3-1), Gönyeli-Merit Alsancak Yeşilova(2-3), G.Gücü-Mağusa Türk Gücü(1-3) Baf ülkü Yurdu-Binatlı(2-1), T.Ocağı-Göçmenköy(1-0)
Mehmet Sezener 11 maç, 10 galibiyet, 1 beraberlik
Hamitköy-Lefke(1-1), T.Ocağı-Çetinkaya(2-0), Doğan Türk Birliği-Yenicami(2-3), Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova(4-1), G.Gücü-Lefke(1-3), Gönyeli-Mağusa Türk Gücü(1-7), Yenicami-Cihangir(5-3), Binatlı-T.Ocağı(1-0), K.Kaymaklı-Doğan Türk Birliğ(0-2), Gönyeli-Doğan Türk Birliği(0-2), Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova(1-2)
Turgay Misk 11 maç, 10 galibiyet 1 beraberlik
Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı(5-3), Yenicami-Hamitköy(3-1), Binatlı-Doğan Türk Birliği(0-3), K.Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü(3-1), Göçmenköy-Baf ülkü Yurdu(2-4), Cihangir-lefke(0-3), Hamitköy-Çetinkaya(2-1), Doğan Türk Birliği-Baf Ülkü Yurdu(2-1), Cihangir-Göçmenköy(5-3), Merit Alsancak Yeşilova-Lefke(6-1), G.Gücü-Baf Ülkü Yurdu(1-1)
Kerem Eran 10 maç, 9 galibiyet 1 beraberlik
Çetinkaya-Cihangir(3-4), Lefke-Doğan Türk Birliği(1-4), G.Gücü-Hamitköy(2-4), Gönyeli-Cihangir(1-2), Merit Alsancak Yeşilova-Çetinkaya(2-0), T.Ocağı-Doğan Türk Birliği(1-1), Binatlı-Düzkaya(3-1), Yenicami-mağusa Türk Gücü(2-3), Doğan Türk Birliği-Merit Alsancak Yeşilova(1-0), Düzkaya-Çetinkaya(1-3)
Evren Karademir 10 maç, 9 galibiyet, 1 beraberlik
G.Gücü-Merit Alsancak Yeşilova(2-2)) Hamitköy-Binatlı(4-2), T.Ocağı-K.Kaymaklı(2-0), Düzkaya-Doğan Türk Birliği(2-5), Hamitköy-T.Ocağı(0-4), Gönyeli-Baf Ülkü Yurdu(1-3), Mağusa Türk Gücü-Lefke(2-1) Cihangir-Düzkaya(7-2) Göçmenköy-Hamitköy(4-2) Binatlı-K.Kaymaklı(6-3)
Serhan Şimşek 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik
Gönyeli-Yenicami(0-5), Lefke-Göçmenköy(0-2), Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya(2-1), Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova(2-1), Doğan Türk Birliği-Cihangir(0-2), Lefke-T.Ocağı(1-1), K.Kaymaklı-Gönyeli(4-1), Düzkaya-Göçmenköy(0-0),
Emre Öztaşlı 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik
Baf ülkü Yurdu-Düzkaya(5-1), Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü(0-0), Gönyeli-Cihangir(1-2), Çetinkaya-K.Kaymaklı(0-1), Düzkaya-Yenicami(1-3), Göçmenköy-Merit Alsancak Yeşilova(0-3), Baf Ülkü Yurdu-Lefke(0-2), Binatlı-Çetinkaya(1-1)
Mustafa Öztugay 8 maç, 8 galibiyet
Düzkaya-k.kaymaklı(0-4), Gönyeli-G.Gücü(2-3), Mağusa Türk Gücü-Baf Ülkü Yurdu(8-0), Cihangir-hamitköy(3-1), G.Gücü-Göçmenköy(0-2), Çetinkaya-Doğan Türk Birliği(3-0), Yeşilova-Hamitköy(4-1), Mağusa Türk Gücü-Düzkaya(3-0)
Ali Özer 7 maç, 6 galibiyet 1 beraberlik
Baf Ülkü Yurdu-T.Ocağı(2-3), Lefke-Düzkaya(3-1), Çetinkaya-Gönyeli(1-3, Merit Alsancak Yeşilova-K.Kaymaklı(4-1), T.Ocağı-Yenicami(1-1), G.Gücü-Cihangir(0-4), Lefke-K.Kaymaklı(0-1)
Hakan Muhtaroğlu 5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik
Binatlı-Gönyeli(0-2), Doğan Türk birliği-G.Gücü(2-1), Binatlı-Göçmenköy(1-1), Düzkaya-G.Gücü(3-2), Lefke-Gönyeli(3-1)
Hüseyin Eyyüpler 5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik
Merit Alsancak Yeşilova-Düzkaya(0-2), Yenicami-G.Gücü(6-3), Mağusa Türk Gücü-Binatlı(1-1), Düzkaya-T.Ocağı(1-3), Çetinkaya-G.Gücü(1-0)
Zekai Töre 1 maç, 1 galibiyet
Mağusa Türk Gücü-Hamitköy(7-2)
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