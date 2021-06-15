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Limasol Bankası, Yıllık Genel Kurulu’nu Covid-19 Önlemleri Çerçevesinde Gerçekleştirdi...

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KEMALER: “2020 yılı Limasol Bankası için değişim ve dijitalleşme yılı oldu.”
Limasol Bankası, Yıllık Genel Kurulu’nu Covid-19 Önlemleri Çerçevesinde Gerçekleştirdi...

Limasol Bankası, 2020 yılına ait Genel Kurulunu, hissedarların, banka çalışanlarının ve sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile Covid – 19 sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında bankaya ait Genel Müdürlük Kültür Salonu’nda gerçekleştirdi.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde gerçekleşen genel kurulda, Limasol Bankası’nın Bağımsız Denetim’den geçmiş 2020 yılı hesapları hissedarların ve katılımcılar huzurunda okunarak onaylatıldı. Divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması  sonrasında  Limasol Bankası’nın 82’nci yılına ait çalışmalarını anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler söz aldı. Hüseyin Kemaler, genel kurulun Covid -  19 sebebi ile gerekli sağlık önlemleri alınarak sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Kemaler, Limasol Bankası Yönetim Kurulu’nun, bütün zorluklara karşın 2020 yılı içerisinde düzenli olarak toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda birçok  karar üretilip, hayata geçirildiğinin  altını çizdi. Hüseyin Kemaler, 2020 yılını  Limasol Bankası için değişim ve dijitalleşme yılı olarak önceden planladıklarını belirtti ve 2021 yılının başında da bu hedeflerine ulaşarak yeni nesil bankacılık yazılımına başarılı bir şekilde geçtiklerini hatırlattı. Limasol Bankası’nın 100. yıl hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceklerine de vurgu yapan  Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler sözlerini şöyle tamamladı:

“Hedefimiz, 100. yılımızda uluslararası bir Banka olarak yurt dışında bankacılık faaliyetinde bulunan bir Dünya Markası olmaktır. Tüm planlarımız bu hedefe göre oluşturulmuştur ve çalışmalarımız uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapılmaktadır. Bankamızın geçmişten bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

YOĞURTCUOĞLU: “Bankamızı uzun vadeli hedeflerine taşıyacak teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarımız devam ediyor”

Limasol Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ise konuşmasına Limasol Bankası’nın 82’inci kuruluş yıldönümünü  kutlayarak başladı.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu ve IMF Küresel Ekonomik Görünümü Güncelleme Raporu temelinde kısaca dünya ekonomisindeki gelişmeler ve beklentilere değinen Yoğurtcuoğlu, sonrasında sosyo ekonomik açıdan tahminlerin çok ötesinde sınırları zorlayan salgın sürecinin  ülkemiz ekonomisini  de derinden yaraladığı ve bir an önce büyüme potansiyelini harekete geçirecek yasal-yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunun açıkça görüldüğünü belirterek ülkemizdeki olumsuz ekonomik verilerle ilgili kısa bilgilendirmeler yaptı. Genelde Bankacılık Sektörü ve özelde Limasol Bankası’nın 2020 yılını nasıl geçirdiğine dair kısaca  bilgiler de aktaran Yoğurtcuoğlu Limasol Bankası olarak tüm zorluklara karşın içinde yaşadıkları topluma ve sosyal çevreye verdikleri değeri 2020 yılında da göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Limasol Bankasını uzun vadeli hedeflerine taşıyacak teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarının her zaman için yatırım programlarının esasını teşkil edeceğini tekrarlayan Yoğurtcuoğlu genel kurulun Limasol Bankası camiası için hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti ve  sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Dış Denetim Firması Fevzi Adanır & CO. International & Certified Public Accountants tarafından teftiş edilmiş 2020 yılı  hesapları ve  denetim raporu okundu.  Gündem maddelerinin icrasının ardından, hesap oylamasına gidilip; oyların oybirliği ile onaylandı.

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