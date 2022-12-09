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Los Angeles, strafor ve tek kullanımlık plastikleri yasakladı

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Los Angeles'taki yetkililer, strafor ve diğer tek kullanımlık plastikleri yasaklamak için oy kullandı. Yasak, şehrin 2050 yılına kadar sıfır atık statüsüne ulaşma hedefinin bir parçası.
Los Angeles, strafor ve tek kullanımlık plastikleri yasakladı

İklim değişikliği etkileri alarm verirken dünyada da alınacak önlemler tartışılıyor. Atıkları önlemeye çalışan ve yeniden kullanım ile geri dönüşüme odaklanan “sıfır atık” bu defa da Amerika’nın en kalabalık şehirlerinden birinin gündeminde.

Şehir yetkilileri, polistiren ürünlerin bölgede satışını ve dağıtımını yasaklayacak ve tek kullanımlık plastik poşet yasağına yönelik boşlukları kapatacak ve tüm belediye departmanlarının yerel tesislerde ve etkinliklerde sıfır atık olmasını gerektirecek yasayı oyladı.

Strafor köpükler gibi ürünleri içeren polistirenler, çevre için en önemli zararlardan biri olarak görülüyor. Polistirenlerin en az 500 yıl olduğu tahmin edilen bir ömrü var. Hatta polistirenden yapılan ürünlerin yüzde 20’sinin çöplüklere bile gitmediği, bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri’nde çöp olarak su kütlelerini kirlettiği tahmin ediliyor.

2050 YILINI HEDEFLEDİLER

Bu yeni önlemlerin, Los Angeles’ın 2050 yılına kadar sıfır atık statüsüne ulaşma hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor. 23 Nisan 2023’ten itibaren, şehir genelindeki restoranlar, kafeler, perakendeciler, barlar ve diğer tesisler artık müşterilere polistiren sunamayacak.

Ancak, küçük işletmelere önlemleri uygulamak için fazladan hareket alanı ve ek bir yıl verilecek. Ayrıca yasadan; soğutucu kovalar, zanaat malzemeleri veya kasklar gibi uzun süreli kullanılabilecek ürünler muaf tutulacak.

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