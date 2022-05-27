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LTB yardıma gidiyor!

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Geçitköy’de arazide başlayan yangının, ormanlık alana yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Mümkün olan tüm tanker ve jet araçlarımızla yangın bölgesine gidiyoruz” dedi.
LTB yardıma gidiyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Geçitköy’de bugün saat 13.00’da arazide başlayan yangının, ormanlık alana yayılmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Harmancı, LTB olarak mümkün olan tüm tanker ve jet araçlarla yangın bölgesine gittiklerini belirterek, “Özel sektörde su tankeri olanların, İnşaat Müteahhitliği veya benzeri iş kollarında olup tanker sahibi olanların da araçlarını yangın bölgesine göndermesini talep ediyoruz” dedi.

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