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LTB'nin başkanlığına talip adaylar projelerini anlattı

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TDP'nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, CTP'nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve UBP'nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, katıldıkları televizyon programında projelerini anlattı.
LTB'nin başkanlığına talip adaylar projelerini anlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Hamancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Genç TV’de ‘Seçim Meydanı’ adlı programa katılarak, Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Belediye başkan adayları, Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İNCİRLİ: KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIZ

CTP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli, eşitlik anlayışından bir an bile vazgeçmeden hizmetlerin sürdüreceklerini söyleyerek, ırk, dil, din, cinsiyete göre herhangi bir ayrım yapmaksızın halka hizmetlerimizi sürdüreceklerini kaydetti.

Bölgede sorun olması halinde müdahale edeceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Koordineli çalışacağız” dedi.

HARMANCI: ADALETTEN, DEMOKRASİDEN VE EŞİTLİKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

TDP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekibiyle, LTB’ye sahip çıkan bir yapının oluştuğundan bahseden Mehmet Harmancı, “Yeni dönemde de demokratik yelpazeyi daha da ileriye taşıtacağız. Adaletten demokrasiden ve eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GARDİYANOĞLU: LTB’NİN BORCU 2 BUÇUK YIL İÇİNDE SIFIRLANACAK

UBP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da yaşanan sorunları bildiğini kaydederek, trafik sorununu, alt yapı sorununu ve sosyal yaşam ile ilgili projelerini hayata geçireceğini aktardı.

Gardiyanoğlu, LTB’nin borcunun 2 buçuk yıl içinde sıfırlayacağını söyledi.

LTB’nin 350 bin TL’lik borcu olduğunu belirten Sadık Gardiyanoğlu, Kadri Fellahoğlu ve Mehmet Harmancı döneminde 10 yıldır sürekli artan bir borcu olduğunu vurgulayarak, “LTB’nin bugün belediye araçlarını lastik takamayacak noktasında geldiyse benim için bitmiştir” dedi.

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