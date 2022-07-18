  • BIST 2.430,23
  • Altın 966.466
  • Dolar 17.4852
  • Euro 17.7182
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Macron gaz krizinin çözümü için BAE ile görüşecek

» »
Fransa Cumurbaşkanı Macron önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanıyla petrol ve dizel tedarikini görüşecek.
Macron gaz krizinin çözümü için BAE ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'i önümüzdeki hafta Paris'te ağırlayacağını söyledi. 

Kaynaklar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma sözü vermesinden bu yana Fransa'nın BAE ile daha fazla petrol ve dizel tedariki hakkında konuştuğunu vurguladı.

OPEC'in önde gelen üyelerinden BAE, dünyanın kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 6'sına sahip.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ülkeden arzın Rus enerjisine en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Fransa'daki enerji yoğun işletmeler, şu anda Rusya'dan gelen doğal gaz arzının daha da azalması durumunda olası elektrik kesintilerine hazırlanıyor.

Ülkenin sanayi devlerinin gaz kazanlarını kömür ve petrolle çalışacak şekilde dönüştürdükleri bildiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan Başbakanı Draghi Türkiye'yi ziyaret ediyor: 10 yıl sonra ilk hükümetler arası zirve05 Temmuz 2022 Salı 16:09
  • Almanya gaz ithalatçılarını desteklemek için yasa çıkarıyor05 Temmuz 2022 Salı 15:13
  • Rapor sızdı: Gustav Eiffel, Eyfel Kulesi’ni görse kalp krizi geçirir05 Temmuz 2022 Salı 09:38
  • Rus ordusu asker arıyor05 Temmuz 2022 Salı 09:00
  • 'Kripto Kraliçe' lakaplı dolandırıcı Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesine alındı01 Temmuz 2022 Cuma 12:03
  • AB İran nükleer müzakerelerinin yarım kalmasında endişeli01 Temmuz 2022 Cuma 10:37
  • Putin: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok30 Haziran 2022 Perşembe 11:39
  • Fransa'da mahkeme 2015'te Paris'teki terör saldırıları davasında kararını verdi30 Haziran 2022 Perşembe 11:23
  • Kremençuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda29 Haziran 2022 Çarşamba 10:06
  • NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor28 Haziran 2022 Salı 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti