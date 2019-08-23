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Macron: Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Macron: Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris'te bulunan Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Macron, görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

Macron, "Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek" diyen Macron ayrıca "Zayıflık göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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