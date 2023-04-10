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Macron’dan dolar açıklaması: Bağımlılığı düşürmeliyiz

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Çin'e yaptığı ziyaretten dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, ABD dolarına olan bağımlılıklarını düşürmeleri gerektiğini söyledi.
Macron’dan dolar açıklaması: Bağımlılığı düşürmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e yaptığı üç günlük ziyaretin dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalarında, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığının azaltması ve Çin ile ABD arasında yaşanan Tayvan gerilimine Avrupa'nın taraf olmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Politico’nun ve Fransız gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, Avrupa- ABD ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Macron, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı en büyük riski “bizim olmayan ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini inşa etmesini engelleyen krizlere yakalanmak” olarak ifade etti.

Avrupa Birliği'nin dış politikadaki adımlarını paradoks olarak niteleyen Macron, “Sadece ABD'nin takipçileri olduğumuza inanıyoruz. Avrupalıların cevaplaması gereken soru… Tayvan’da (bir krizi) hızlandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır. Daha da kötüsü, biz Avrupalılar bu konunun takipçisi olmalı ve ipucumuzu ABD gündeminden ve Çin’in aşırı tepkisinden almalıyız” dedi.

BAĞIMLILIK UYARISI

Macron ayrıca Avrupa’nın silah ve enerji için ABD’ye bağımlılığını artırdığını ve şimdi Avrupa savunma sanayilerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini savundu.

Ayrıca, Avrupa’nın hem Moskova hem de Pekin’in temel politika hedeflerinden biri olan “ABD dolarının sınır ötesi olmasına” olan bağımlılığını azaltması gerektiğini önerdi.

Macron, dolara olan bağımlılığın azalmasının önemini “İki süper güç arasındaki gerilim tırmanırsa… stratejik özerkliğimizi finanse edecek zamanımız ve kaynağımız olmayacak ve bağımlı hale geleceğiz” diyerek ifade etti.

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