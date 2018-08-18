Mağusa Limanı’nda gümrük kontrolleri durdu

Bakanlar Kurulu dün alınan “Ek mesai kesintisi” kararının ardından bugün, Gümrük Çalışanları Sendikası üyelerine ek mesai yapmayın çağrısında bulundu.
Çağrının ardından Mağusa Limanı’na saat 11.00’da gelen Bozcaada gemisine gümrük kontrol yapılmadı.
Bakanlar Kurulu dün alınan “Ek mesai kesintisi” kararının ardından bugün, Gümrük Çalışanları Sendikası üyelerine ek mesai yapmayın çağrısında bulundu.
Çağrının ardından Mağusa Limanı’na saat 11.00’da gelen Bozcaada gemisine gümrük kontrol yapılmadı.
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