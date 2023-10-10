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Mağusa'da feci olay... Salıncaktan düşen çocuk ağır yaralandı...

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Gazimağusa’da 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun’nun salıncaktan düşmesi sonucu başından yaralandı. Dolğun, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Mağusa'da feci olay... Salıncaktan düşen çocuk ağır yaralandı...

Gazimağusa’da, dün saat 13.30 sıralarında, bulunan bir çocuk oyun parkında, 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun’nun salıncakta sallandığı sırada, dengesini kaybederek kauçuk parke zemin üzerine düşüp başını çarpası sonucu yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

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