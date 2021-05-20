  • BIST 1.450
  • Altın 505,966
  • Dolar 8,3763
  • Euro 10,2345
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Malavi 20 bin doz corona virüs aşısını yakarak imha edecek

» »
Afrika ülkesi Malavi, son kullanma tarihi geçen 19 bin 610 Oxford/AstraZeneca aşısı halkın güvenini kazanmak için yakarak imha edeceğini açıkladı
Malavi 20 bin doz corona virüs aşısını yakarak imha edecek

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Malavi, 26 Mart'ta Afrika Birliği'nden 102 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı aldı ve bunların neredeyse yüzde 80'ini kullandı. Ancak, etiketlerdeki son kullanma tarihi 13 Nisan olduğundan kalan aşılar soğuk zincirden çıkarıldı.

Malavi'nin baş sağlık sorumlusu Dr. Charles Mwansambo, aşı dozlarını imha etmelerinin talihsiz olduğunu ancak bunu yapmanın faydalarının risklerden daha ağır bastığını söyledi.

HALK, KULLANILAN AŞININ GÜVENLİ OLDUĞUNA İKNA OLACAK

Mwansambo, "Süresi geçmiş aşılarımız olduğu haberi yayıldığında, insanların aşı olmak için kliniklerimize gelmediğini fark ettik. Onları yakmazsak, tesislerimizde süresi dolmuş aşılar kullandığımızı düşünecekler ve aşı yaptırmazlarsa Covid-19 onları çok sert vuracaktır" dedi.

 

Dr. Mwansambo, ayrıca ülkedeki yetişkinleri aşı olmaya ikna etmenin zor olduğunu da bildirdi.

Başkent Lilongwe sokaklarında bazı insanlar da aşının güvenliği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Ancak, AstraZeneca/Oxford aşısı ile nadir kan pıhtıları arasındaki bağlantı henüz kanıtlanmadı ve sağlık uzmanları Covid-19 riskinin çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İnsanlara yapabiliyorlarsa aşı olmalarını tavsiye ediyorlar.

DSÖ TAVSİYESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer taraftanMalavi, Afrika'da aşıların süresi dolan tek ülke değil. DSÖ başlangıçta etkilenen ülkelerden, hala kullanılıp kullanılamayacaklarını belirleyene kadar aşıları elinde tutmalarınıi stedi. Ancak kuruluş şimdi, üretici tarafından önceden belirlenmiş bir son kullanma tarihi olan aşıların imha edilmesi gerektiğini söylüyor.

17 Mayıs'ta kurum tarafından yapılan açıklamadai "Aşıların atılması, herhangi bir aşılama programı bağlamında son derece üzücü olsa da, DSÖ bu süresi dolan dozların dağıtım zincirinden çıkarılmasını ve güvenli bir şekilde imha edilmesini tavsiye ediyor" denildi.

 

100 KİŞİ BAŞINA 1,8 DOZ AŞI DÜŞÜYOR

Öte yandan, 18 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 34 bin 232 doğrulanmış corona virüs vakası ve bin 153 ölüm kaydetti. 100 kişi başına 1,8 doz aşı düşen Malavi’de 335 bin doz aşı uygulandı.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zimbabwe'de askeri helikopter düştü: 4 ölü24 Nisan 2021 Cumartesi 21:00
  • Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı24 Nisan 2021 Cumartesi 17:40
  • Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00
  • Afrika'ya gönderilen bazı kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen "kullanılabilecek"22 Nisan 2021 Perşembe 14:50
  • Etiyopya’da Silahlı Bir Grup Ülkenin Batısındaki Bir İlçeyi Ele Geçirdi22 Nisan 2021 Perşembe 13:54
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Paramparça 40 Ceset Bulundu22 Nisan 2021 Perşembe 13:51
  • Nijerya'da Özel Üniversiteye Düzenlenen Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Öğrenci Kaçırıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 14:06
  • Batı Afrika'da İklim Değişikliğinden Etkilenmeyecek Eski Bir Kahve Türü Bulundu20 Nisan 2021 Salı 14:12
  • Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti20 Nisan 2021 Salı 14:07
  • Güney Afrikalı Kaçak Avcı Fillerin Altında Ezilerek Öldü20 Nisan 2021 Salı 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti