Manavoğlu'dan medyaya tepki!

Manavoğlu "İstediğiniz kadar bizi amacı belli satın alınmış medyayla , beslediğiniz militanlarınızla ve de sosyal medyayla vurmaya çalışın , yılmayacağız... ifadelerini kullandı.

İşte Gülşah Sanver Manavoğlu'nun paylaşımı.....

Bu ülkede mevcut düzeni bozacak ve toplumsal çıkar için çalışıp kişisel çıkarlara çomak sokacak diye herkesin korktuğu parti:

HALKIN PARTİSİ....

Bu yüzden sürekli hedef alınıyoruz ...

Amacımız KKTC'de hepimizin çocuklarına ve torunlarına mutlu ve sağlıklı insanca yaşanabilir bir ortam yaratmak.....

İstediğiniz kadar bizi amacı belli satın alınmış medyayla , beslediğiniz militanlarınızla ve de sosyal medyayla vurmaya çalışın , yılmayacağız...

Siz bizi hedef alıp vurmaya bezdirmeye çalışsanız da biz yolumuzdan şaşmayacağız....

Doğru yolda olduğumuzu bu grupların bizi takip ederek yaptıkları eleştiriler ve yersiz yıpratma politikalari sayesinde daha iyi anlıyoruz...

#DEVAM