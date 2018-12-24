Manavoğlu'dan medyaya tepki!

Manavoğlu "İstediğiniz kadar bizi amacı belli satın alınmış medyayla , beslediğiniz militanlarınızla ve de sosyal medyayla vurmaya çalışın , yılmayacağız... ifadelerini kullandı.
İşte Gülşah Sanver Manavoğlu'nun paylaşımı.....
Bu ülkede mevcut düzeni bozacak ve toplumsal çıkar için çalışıp kişisel çıkarlara çomak sokacak diye herkesin korktuğu parti:
HALKIN PARTİSİ....
Bu yüzden sürekli hedef alınıyoruz ...
Amacımız KKTC'de hepimizin çocuklarına ve torunlarına mutlu ve sağlıklı insanca yaşanabilir bir ortam yaratmak.....
İstediğiniz kadar bizi amacı belli satın alınmış medyayla , beslediğiniz militanlarınızla ve de sosyal medyayla vurmaya çalışın , yılmayacağız...
Siz bizi hedef alıp vurmaya bezdirmeye çalışsanız da biz yolumuzdan şaşmayacağız....
Doğru yolda olduğumuzu bu grupların bizi takip ederek yaptıkları eleştiriler ve yersiz yıpratma politikalari sayesinde daha iyi anlıyoruz...
#DEVAM
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