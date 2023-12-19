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Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor

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Uzmanlar, mantar yedikten sonra ilk 6 saatin önemli olduğunu vurguladı. Mantar zehirlenmelerinin karaciğer yetmezliği başta olmak üzere birçok organda hasar bırakabileceği uyarısında bulundu.
Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, son günlerde artan mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, tüm zehirlenmeler arasında acil servise başvuruların yüzde 10'unun mantar zehirlenmelerinin oluşturduğunu bildirdi.

Vakaların yüzde 70'inin 6 yaşın altındaki çocuklar olduğunu belirten Kaya, "Mantar zehirlenmeleri, çok basit şikayetten karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli gibi çok dramatik sonuçlara kadar gidebilen ciddi klinik tablolar meydana getirebilmektedir. Ayrıca böbrek yetmezliği şeklinde ciddi sonuçlara yol açabilmektedir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kaya, halk arasında "Yıllardır bu mantarı tüketiyoruz, hiçbirimize bir şey olmuyor" gibi bir yaklaşımın sakıncalarına dikkati çekti.

"Biz mantarı ısıttık, pişirdik, dondurduk, bunun zehirliliği kalkmıştır" gibi bir yaklaşımın da doğru olmadığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Çünkü bunlar ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden toksinin etkisi ortadan kalkmamaktadır, buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca mantarın tipini, şeklini ne kadar iyi biliyorum desek de bu zehirlidir ya da bu zehirsizdir gibi bir değerlendirmemiz yok. Mantarların çoğu iyi huylu, sadece basit bulantı ve ishallerle geçiştirilebilecek sorunlara yol açtığı gibi amanita grubu dediğimiz mantar grubunda karaciğer yetmezliği özellikle karaciğer naklini gerektirecek düzeyde soruna yol açabilir."

Mantarı yedikten 6 saatten sonraki belirtiler önemli

Kaya, bir kişi mantar yediğinde şikayetlerin erken veya geç başlaması çok önemli olduğunu belirti.

İlk 2 saat içinde başlayan mantar zehirlenmeleriyle ilgili klinik tabloların nispeten daha iyi seyirli olduğuna değinen Kaya, "6 saatten sonra eğer kişide belirtiler ortaya çıkmaya başlıyorsa bu tür zehirlenmeler mantar zehirlenmesi açısından daha çok önem arz etmektedir. Buna da özelikle vatandaşlarımızın toplumumuzun dikkat etmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Kaya, m​antar zehirlenmesi nedeniyle özelikle bulantı, kusma ve ishal şikayetleri bulunanların mümkün olan en kısa sürede acil servislere başvurup uygun şekilde sıvı ve elektrolit tedavisi alması gerektiğini aktardı.

İlaveten aktif kömür uygulaması yapılması, bulantı ve kusmasını giderme amacıyla ilaç uygulamasının gerektiğini bildirerek, "Bu kişilerin özellikle sıvı elektrolit uygulamasına bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişimi gibi bir ihtimalde bulunduğu için bu tedaviyi ihmal etmemeleri mümkün olan en kısa sürede acil servise başvurmaları yerinde olacaktır." bilgisini verdi.

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