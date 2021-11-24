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Marketler Birliği Basın Açıklaması!

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Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu basın açıklaması yaptı.
Marketler Birliği Basın Açıklaması!

Açıklama şu şekilde:

 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, temel tüketim malzemelerinin hiçbirinde, herhangi bir marketimizde, ürün satışına kısıtlama getirilmemiştir.

    Bazı basın yayın organlarında aktarıldığı gibi Ayçiçek yağı, şeker ve Türk kahvesi satışında kısıtlamaya gidildiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    Dünyada, iklim değişikliklerine bağlı olarak birçok temel tüketim malzemelerinde, üretim düşüklüğünün yarattığı, kıtlık ve yokluğa bağlı olarak yaşanan sorunlar, ülkemizde, fiyat artışları dışında, herhangi bir satış kısıtlamasına veya kota uygulamasına gidilmemiştir.

    Dünyada yaşanan enerji krizine bağlı olarak, birçok ülkenin yaşadığı ürün tedarikindeki sorunların, ülkemizde, şu ana kadar yaşanmadığı gibi bundan sonra da ürün tedarikinde bir sorun yaşanmayacaktır."

 

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