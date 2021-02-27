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Mavi Vatan tatbikatı bugün başlıyor

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Türkiye bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. Yunanistan ve Kıbrıs'ın gözü bu tatbikatta. İnsansız Hava Araçlarının da kullanılacağı saldırı/savunma denemelerinde gerçek harekat ortamı oluşturulacak.
Mavi Vatan tatbikatı bugün başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı 7 Mart’a kadar sürecek olan tatbikatın amacını şu şekilde açıklamıştı:
“Tatbikatın maksadı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, Görev Grubu seviyesinde temel harekât nevilerini denemek, Deniz Harekâtı ve Müşterek Harekât taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir”.

TATBİKATTA 87 GEMİ, 27 UÇAK VE 20 HELİKOPTER KULLANILACAK
Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Su Altı Taarruz, Su Altı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından F-16, F-4 ve Havadan İhbar ve Kontrol uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından Arama Kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından, S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

Tatbikatta ayrıca, İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekât alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacağı ve gerçek harekât ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları yapılacak.

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