Mayıs ortasından sonra Çift PCR ve Çift Aşı ile Kuzey Kıbrıs'a karantinasız girilebilecek

Turizm Bakanı Müsteşarı açıkladı. BRT'de katıldığı programda Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç Sağlık Bakanlığı izin verirse Mayıs ortasından sonra Çift PCR ve Çift Aşı ile Kuzey Kıbrıs'a karantinasız girilebileceğini açıkladı.

Aktunç açıklamasında "Turizm için bu adımı Sağlık Bakanlığı'nın izni ile yapmak istiyoruz. Ama en ön planda halk sağlığını tutacağız." dedi.

GÜNEY KIBRIS'TA NASIL?

Kıbrıs Cumhuriyeti, Mayıs ayı başından itibaren İngiltere'den gelecek yolculara, iki doz aşısını da yaptırmış olmak koşuluyla kapılarını açacağını açıkladı. Fakat İngiltere hükümetinin yurt dışı seyahat sınırlamaları o tarihte hala devam ediyor olacak.

Rum yönetimi, 1 Mayıs itibarıyla her iki doz Covid aşısını da olmuş kişilere hiçbir sınırlama getirmeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Turizm Bakan Yardımcısı Savvas Perdios, Avrupa Tıp Kurumu tarafından onaylı aşılardan birinin her iki dozunu da vurulmuş olan İngiltere'den yolcuların ülkeye, test ya da karantina koşulu olmadan serbestçe girebileceklerini söyledi.

Bakan yardımcısı, buna karşılık, bu kişilerin ikinci doz aşıyı seyahatlerinden en az 7 gün önce olmuş olması gerektiğini ekledi.