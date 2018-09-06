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MDP Başkanı Büsküvütçü’ye dava okundu

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Türkiye’nin önde gelen modacılarından Barbaros Şansal’a sözlü saldırıda bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, ile MDP ileri gelenlerinden Aktaç Atai’ye polis tarafından dava okundu.
MDP Başkanı Büsküvütçü’ye dava okundu

Türkiye’nin önde gelen modacılarından Barbaros Şansal’a sözlü saldırıda bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, ile MDP ileri gelenlerinden Aktaç Atai’ye polis tarafından dava okundu.

Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, geçtiğimiz yıl ülkeden 'sınır dışı' edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darp edilerek, Türkiye'de bir süre de hapis yatan ünlü modacı Barbaros Şansal'a sözlü saldırıda bulunan, MDP Başkanı Buray .Büsküvütçü ile Aktaç Atai’ye polis tarafından rahatsızlık, italei lisan (Küfür) ve uygunsuz tavır ve hareket davalarının okunduğu öğrenildi.

Polis tarafından dava okunan Buray Büsküvütçü ile Aktaç Atai’nin, dava okunmasından sonra serbest bırakıldıkları belirlendi.

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