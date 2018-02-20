MDP: “Bir milletvekili üzerinden siyasi gündem belirlenmesi gereksiz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “polis ve savcılıkta bekletilen yolsuzluk dosyaları ile ilgili adım atılmazken, bir milletvekili üzerinden siyasi gündem belirlenmesinin son derece gereksiz ve ülkeye kaybettirilen zaman olduğunu” kaydetti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açılamada, “Halk iradesi ile seçim kazanmış bir milletvekilinin vatandaşlığının yasal olup olmadığı ile ilgili olarak gündem değiştirme çabalarını son derece gereksiz buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, Milletvekili Bertan Zaroğlu’na karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü, bunun bir cadı avına dönüştüğünü görmekten büyük memnuniyetsizlik duyduklarını kaydetti.

Halkın hükümetten icraat beklediğini dile getiren Büsküvütçü, bütçenin bir an önce geçirilmesi ve ülkenin önünü açacak hamlelerin atılmasını görmek istediklerini kaydetti.