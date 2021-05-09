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MDP: “İsrail’in hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplum harekete geçmeli”

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MDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak, İsrail’in hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
MDP: “İsrail’in hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplum harekete geçmeli”

MDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak, İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı, uluslararası toplumun vakit kaybetmeden harekete geçmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Ortak, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu zulüm ve adaletsizliğinin sona erdirilmesi için somut tedbirler derhal alınmalıdır. İsrail'in, yasa dışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlar da gayri hukuki ve gayri insanidir. İsrail'in mezkur politikalarını ve uygulamalarını da kınıyoruz.

Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman ve en kuvvetli tepkiyi vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetme kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik, Şeyh Cerrah'taki ihlallerinden ve suçlardan dolayı İsrail'e karşı net bir tavır alma çağrısını destekliyoruz.

Dünya ve bölge barış ve istikrarı bakımından büyük önem taşıyan ve hepimizin kalbinde müstesna bir yere sahip olan Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin davasını ve Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz."

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