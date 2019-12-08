  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlıyor

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda görüşülmeye başlıyor.
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlıyor

10 günde tamamlanacak bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması ile sona erecek.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri yarın saat 10.00’da raporun Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan KomitesiBaşkanı Sunat Atun tarafından okunmasıyla başlayacak.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler ise Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeler sırasında Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilmişti.

PROGRAM

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin programı şöyle:

“10 Aralık Salı; Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin görüşülmesi.

11 Aralık Çarşamba; Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

12 Aralık Perşembe; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Sağlık Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

13 Aralık Cuma; Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesinin görüşülmesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

16 Aralık Pazartesi; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

17 Aralık Salı; Mahkemeler Bütçesinin görüşülmesi.Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesinin görüşülmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

18 Aralık Çarşamba; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi’nin görüşülmesi, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

19 Aralık Perşembe; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

20 Aralık Cuma; Maliye Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi; Gelirler Bütçesinin görüşülmesi, Tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ferdu Zengi hayatını kaybetti08 Aralık 2019 Pazar 11:26
  • Taçoy: 50 megawattlık güneş enerjisi yatırımı yapacağız07 Aralık 2019 Cumartesi 16:43
  • CTP'li vekil isyan etti07 Aralık 2019 Cumartesi 16:38
  • KITOB ile KTSO turizm sektöründe yerel ürün kullanımını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı07 Aralık 2019 Cumartesi 16:17
  • Tatar:Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat yeni bir haritaya sebebiyet verdi07 Aralık 2019 Cumartesi 15:42
  • Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli07 Aralık 2019 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: “Hayat pahalılığı oranları hiç inandırıcı değil”07 Aralık 2019 Cumartesi 14:21
  • Tıp-İş’ten kadrolu sağlık çalışanı istihdamı çağrısı07 Aralık 2019 Cumartesi 14:20
  • Benter: “Kapalı Maraş, Lala Mustafa Paşa'nın mirası”07 Aralık 2019 Cumartesi 13:41
  • Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti07 Aralık 2019 Cumartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti