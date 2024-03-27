Meclis stenografları tam gün grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün Meclis’te stenografların katılacağı tam gün greve gidiyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Meclis’te görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgili yaptıkları tüm girişimlere ve uyarı grevine rağmen hiçbir sonuç alınmadığını belirterek, bugün tam gün grev uygulayacaklarını ve saat 11.00'de de Meclis önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.