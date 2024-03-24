  • BIST 9111.5
  • Altın 2228.628
  • Dolar 31.9534
  • Euro 34.5287
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Mehmet Eziç taburcu edildi

» »
Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi nedeniyle acil ameliyata alınan ülkemizin önemli iş adamlarından Mehmet Eziç taburcu edildi.
Mehmet Eziç taburcu edildi

Eziç sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak Yakın Doğu Hastanesi’ne, doktor ve hemşirelerine teşekkür etti.

İşte Eziç’in paylaşımı;

 

13 Mart 2024 tarihinde Geçirmiş olduğum ani kalp krizinin ardından yaşadığım zorlu süreç, bu günlerde yerini hızlı bir iyileşme sürecine bıraktı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’ne giriş yaptığım andan itibaren önce anjiyo, devamında da benim doğru zamanda doğru yerde, doğru insanların yanında olmamın verdiği şansa ilaveten 10 dakika içinde KKTC rekoru kırarak YDÜ Hastahanesi kahramanları tarafından ameliyata alındım.
Uzun süren Kroner By-Pass ameliyatımın ardından tedavime başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiolog Prof. Dr. Hamza Duygu ve Kardioloji ekibi, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay’a hem ameliyatım, hem de devamında gösterdikleri yoğun ilgi, cesaret ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Devamında yoğun bakım, kalp damar servis hemşire ve görevlilerinin yakın ilgisini gördüm, minnettarım.
Ayırca ilk andan son ana kadar tüm sürecimle ilgilenen Sayın Mehmet Soykurt’a çok teşekkür ederim.
Sağolsunlar.
Devasa bir yatırım, örnek bir vizyonla ülkemizi büyük bir hastaneye ve içerisindeki deneyimli ekiplerle önemli bir sağlık merkezine kavuşturan sayın Suat Günsel’e ve
ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Beni bir an olsun yalnız bırakmayan ailem ve dostlarım, iyi ki varsınız.
Hızlı bir iyileşme sürecinin ardından, kısa sürede işimin başına geçmek arzusundayım.
Arayan, soran, ilgilenen, telefonlarına bakamadığım, mesajlarına cevap veremediğim herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 bin 388 kişiye tarama yapıldı, yüzde 14,1'inde kronik böbrek hastalığı tespit edildi15 Mart 2024 Cuma 08:05
  • Stres beyindeki 'zaman' algısını bozuyor14 Mart 2024 Perşembe 22:12
  • Mehmet Eziç’in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi13 Mart 2024 Çarşamba 18:50
  • Dinçyürek:” Mağusa Devlet Hastanesi'nde Fako Yöntemiyle Göz Ameliyatları Başladı”08 Mart 2024 Cuma 13:53
  • Gıda boyaları çocukların sağlığını etkiliyor07 Mart 2024 Perşembe 20:12
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi yenilendi07 Mart 2024 Perşembe 13:54
  • İstem dışı uyku hali: Mikro uyku neden tehlikeli?06 Mart 2024 Çarşamba 23:25
  • Sepsiste erken teşhis hayat kurtarıyor29 Şubat 2024 Perşembe 22:03
  • Kalem klavyeden de keskin: Elle yazmak beyni daha çok çalıştırıyor26 Şubat 2024 Pazartesi 21:42
  • D vitamininin fazlası zararlı23 Şubat 2024 Cuma 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti