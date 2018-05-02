Mehmetçik'te sürpriz aday, bağımsız adaylığını açıkladı

Mehmetçik'te sürpriz aday, Mehmet Demiralp Mehmetçik Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıkladı

İşte o açıklama;

Son 4 yıldan beridir Mehmetçik Belediyesinde yaşanan olumsuzluklardan, siyaseti halk yararına değil de belli çıkar odaklarının yararına yapanlara dur demek için, 24 Haziran 2018 'de yapılacak olan Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak katılma kararı aldım.

Ayrıntılı açıklama ekibim ile birlikte ileriki günlerde yapılacaktır.