  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7558
  • Euro 17.4309
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Menopoz hakkında bilgi edinemeyen kadınlar arkadaşlarına başvuruyor

» »
Yapılan bir çalışma, aile hekimlerinin menopoz konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını, kadınların da bu nedenle tavsiye almak için internete veya arkadaşlarına danıştığını ortaya koydu.
Menopoz hakkında bilgi edinemeyen kadınlar arkadaşlarına başvuruyor

Londra Üniversitesi Akademisi tarafından yapılan çalışmada, 1000 perimenopozal kadınla görüşüldü ve kadınların aile hekimlerine yaptığı ziyaretlerde “büyük bir hayal kırıklığı” hissettiklerini buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kadın Sağlığı dergisinde yayınlanan çalışmada kadınlar, semptomlarını teşhis etmek için yapılan başarısız girişimlerden sonra kendilerini “terk edilmiş” hissettiklerini söyledi.

Anket sonuçları, kadınların yüzde 90’ından fazlasının menopoz hakkında hiçbir şey öğrenmediğini ve üçte ikisinden fazlasının yalnızca semptomları başladıktan sonra bilgi aradığını ortaya koydu.

HÜSRANA UĞRADILAR

Ancak, aile hekimlerine başvurduklarında da, çoğu bilgi eksikliği ve uygun tıbbi bakım nedeniyle “kafa karışıklığı içinde” ve “desteksiz” kaldı.

Çalışmayla ilgili olarak araştırmacılar, “Kadınların çoğu delireceklerini hissettiler, özellikle de aile hekimlerinin kendilerine ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığında ve onlara sadece antidepresanlar sunduğunda…”

“Çok sayıda kadın; kitap, medya ve web siteleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak kendi kendilerine öğrenme ile meşgul oldukları için bilgi eksikliğinden dolayı hüsrana uğradılar.

“Birçoğu, başkalarının da benzer deneyimler yaşadığını bilince daha güvenli hissetti ve bilgi kaynakları olarak arkadaşlarına, ailelerine veya iş arkadaşlarına güvenmeyi tercih etti” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir Eksikliği Neden Olur?01 Temmuz 2022 Cuma 09:25
  • Maymun çiçeği virüsü bu grupları tehdit ediyor30 Haziran 2022 Perşembe 22:57
  • Yaşam sürenizi artıracak 8 önemli adım30 Haziran 2022 Perşembe 20:53
  • Babutsa mucizesi30 Haziran 2022 Perşembe 15:10
  • Pandemi Uyuz Hastalığını Arttırdı!30 Haziran 2022 Perşembe 12:06
  • Uykusuz geceler için 15 dakika kuralı30 Haziran 2022 Perşembe 11:55
  • Karaciğerin yenilenmesini sağlayan besinler30 Haziran 2022 Perşembe 11:04
  • Karpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!30 Haziran 2022 Perşembe 10:27
  • Bilim insanları süpervirüse karşı uyardı30 Haziran 2022 Perşembe 10:02
  • Kıl Dönmesi Nedir?30 Haziran 2022 Perşembe 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti