Menteş Aziz’in davası ertelendi!

Meslekten 30 ay men edilen, KKTC'nin tanınan avukatlarından Menteş Aziz’in YİM’de açtığı dava ileri bir tarihe ertelendi

YİM'de Yargıç Peri Hakkı'nın huzurunda görüşülen davada Menteş Aziz ile K.T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyelerinden avukat Süleyman Dolmacı hazır bulundu.

Yargıç Peri Hakkı, K.T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun müdafaa dosyalayabilmesine olanak sağlamak amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi.

Avukat Menteş Aziz’in, bir hukuk davası neticesinde müvekkili adına Maliye Bakanlığı tarafından yatırılan 65 bin Sterlini, müşterisinin hesabına yatırmadığı hususunda şikayet yapılmıştı.