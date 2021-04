Meral Akşener: 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

104 generalin 4 Nisan gecesi yayımladığı “Montrö bildirisi”ne de konuşmasında değinen Akşener, “Son dönemde bir modadır aldı başını gidiyor: Gece vakti ortalığı karıştırma modası. İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürokrat mı, fesih edilen uluslararası anlaşmalar mı dersiniz?” dedi:

Akşener, bildirinin yayımlanma şeklini de eleştirdi:

Meseleyi malesef her itiraz edeni teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşiren bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, cumhuriyetin kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz ve milletini birbirine düşürmeyi düşünecek kadar zalim bir zihniyet. Cumhur İttifakı’nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına, bitik siyasetine can suyu vermesine müsade edemeyiz, kimse de kusura bakmasın.”