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Meral Akşener: 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu

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Meral Akşener: 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu
Meral Akşener: 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

104 generalin 4 Nisan gecesi yayımladığı “Montrö bildirisi”ne de konuşmasında değinen Akşener, “Son dönemde bir modadır aldı başını gidiyor: Gece vakti ortalığı karıştırma modası. İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürokrat mı, fesih edilen uluslararası anlaşmalar mı dersiniz?” dedi:

Quote Message: Modanın son örneği olarak 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin meclis grubunda konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağa öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı. Güvenlik soruşturması kanununu konuşan var mı? Esnafın, çiftçinin derdi konuşulmadı, tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı."

Modanın son örneği olarak 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin meclis grubunda konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağa öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı. Güvenlik soruşturması kanununu konuşan var mı? Esnafın, çiftçinin derdi konuşulmadı, tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı."

 

Akşener, bildirinin yayımlanma şeklini de eleştirdi:

Quote Message: Son 60 yılda dokuz defa darbe, post modern darbe, muhtıra ve e-muhtıra görmüş millet olarak elbette bazı hassasiyetlerimiz var. Bu yüzden Türkiye’ye dair endişeleri olanların bu endişeleri usûlünce, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri çok önemlidir. Hele de ülkesine yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların bu konuda çok daha sorumlu davranmaları gerekir."

Son 60 yılda dokuz defa darbe, post modern darbe, muhtıra ve e-muhtıra görmüş millet olarak elbette bazı hassasiyetlerimiz var. Bu yüzden Türkiye’ye dair endişeleri olanların bu endişeleri usûlünce, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri çok önemlidir. Hele de ülkesine yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların bu konuda çok daha sorumlu davranmaları gerekir."

 
Quote Message: Meseleyi malesef her itiraz edeni teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşiren bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, cumhuriyetin kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz ve milletini birbirine düşürmeyi düşünecek kadar zalim bir zihniyet. Cumhur İttifakı’nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına, bitik siyasetine can suyu vermesine müsade edemeyiz, kimse de kusura bakmasın.”

Meseleyi malesef her itiraz edeni teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşiren bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, cumhuriyetin kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz ve milletini birbirine düşürmeyi düşünecek kadar zalim bir zihniyet. Cumhur İttifakı’nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına, bitik siyasetine can suyu vermesine müsade edemeyiz, kimse de kusura bakmasın.”

 

"Biz söz de karar da milletin, diyenleriz. Vesayetin üniformalısına da cüppelisine de mavi takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz." diyen Akşener, bildirinin yayımlanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada “Sabah bir uyandık, emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar" demiş; bildiri için "Bu bir zevzekliktir" ifadesini kullanmış ve "ülkenin bu zevzekliklerden çok çektiğini" söylemişti.

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