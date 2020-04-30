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Merit artık karantina oteli

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Olamayacağını beyan eden ve kapılarını kapatan Merit, oğul Murat Besim Tibuk söz konusu olunca resmi karantia oteli olmasını bu sefer kendi talep etti.
Merit artık karantina oteli

Covid 19 krizinin başladığı tarihlerde hükümet karantina oteli ve yurt bulmak konusunda çalışmalarını sürdürürken, Merit Oteller Grubu yapılan temaslar sonrasında hükümete bu konuda yardımcı olamayacağını beyan etmiş ve kapılarını kapatmıştı. Ancak Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk’un adaya gelmek istemesi ve babasının otelinde kalmak istemesi üzerine Besim Tibuk oğlu için Merit’in resmi karantia oteli olmasını bu sefer kendi talep ettiği öğrenildi.

Önceki akşam özel uöakla adaya gelen Murat Tibuk bir sağlık personeli ve bir de polis eşliğinde Merit Otele götürülürken, bundan sonra gelecek olan KKTC yurttaşlarının da artık karantina oteli haline gelen Merit Otel’de karantina sürelerini dolduracakları öğrenildi.

Bu akşam Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek olan bir uçakta bulunan yolcuların Merit Otele yerleştirileceği ve az sayıda kişini kaldığı önceki karantina otellerinden Malpas ile Royal’daki vatandaşlarından Merit otele aktarılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Hükümetin normalde her karantina da bekleyen kişi için otellere ödediği gecede 45 Euro tutarındaki masrafı da Tibuk’a ödemeyeceği de ifade ediliyor.

Tibuk’un oğlunun adaya gelmesi ve otelinde kalması için otellerinden birini karantina oteline dönüştürmeyi kabul etmesinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’na 6 bin adet test kiti ve 3 adet solunum cihazı bağışladığı da öğrenildi.

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