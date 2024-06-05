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Merit Otellerinin anaokullarda düzenlediği kaplumbağa boyama etkinliği tamamlandı

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Merit Otellerinin anaokullarda düzenlediği kaplumbağa boyama etkinliği tamamlandı
Merit Otellerinin anaokullarda düzenlediği kaplumbağa boyama etkinliği tamamlandı

Merit Otellerinin okullar düzeyinde başlattığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği kaplumbağa boyama etkinliği eğitim döneminin son projesi olarak tamamlandı. Okullardan toplam 250 öğrenci kaplumbağa boyama etkinliğine katılarak hem öğrendi hem de eğlendi.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği iş birliğinde anaokullara yönelik başlayan kaplumbağa boyama etkinliği; Karşıyaka Merkez İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Lapta Anaokulu ve Alsancak İlkokulu’nda öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün onayı ile düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin hayal güçlerini canlandırmaları ve bunu boyaya dökerek eğlenmelerine imkân sağlandı.  Bu yıl ilki düzenlenen boyama etkinliğine 250 öğrenci katılarak keyifli saatler yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere önce kaplumbağa kalıplarının nasıl döküldüğü gösterildi. Ardından da minik sanatçılar, fırça ve boyalarla kaplumbağa kalıplarını hayallerindeki gibi renklendirdiler.

Oldukça renkli geçen etkinliklere, Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan  ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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