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Meteoroloji Dairesi uyardı: Tedbirli olun

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Meteoroloji Dairesi uyardı: Tedbirli olun
Meteoroloji Dairesi uyardı: Tedbirli olun

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının bugünden başlayarak 22 Mayıs Cuma gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildirdi ve vatandaşların sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşın tedbirli  olmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi tarafında yapılan yazılı açıklamaya göre, belirtilen tarihlerde beklenen en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde,  39-42 derece dolaylarında; sahillerde ise mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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