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Meteoroloji Dairesi’nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 10.00’dan akşam saat 21.00’e kadar gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
Meteoroloji Dairesi’nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saat 10.00’dan akşam saat 21.00’e kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.

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