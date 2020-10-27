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Meteoroloji'den toz uyarısı

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Meteoroloji'den toz uyarısı yapıldı
Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bugünden itibaren 3 gün boyunca hava kirliliğine neden olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bugünden itibaren 3 gün boyunca hava kirliliğine neden olacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’den  cuma gece yarısına kadar, toza hassasiyeti olanların tedbirli davranması tavsiyesinde bulunuldu.

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