  • BIST 4.962,97
  • Altın 1075.857
  • Dolar 18.6256
  • Euro 19.6135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya kadar ulaştı

» »
Türkiye'den Antarktika kıtasına giden bilim insanlarının Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul gölünden aldığı örnekler çarpıcı tespitleri ortaya koydu. Analiz edilen tortu örneklere göre 'fiber' ve 'parça' tipinde mikroplastiklere rastlandı.
Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya kadar ulaştı

Türkiye’nin Antarktika kıtasına bilim üssü kurma projesi kapsamında 2’nci Ulusal Arktik Bilim Seferi ile beyaz kıtaya giden bilim insanları, Güney Shetland Adaları’nda bulunan Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul göle dalarak örnekler topladı.

RTEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Kandemir ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Korhan Özkan tarafından alınan tortu örnekleri, özel kaplarda saklanarak araştırılmak üzere Türkiye’ye getirildi.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan ve araştırma görevlisi Yasemen Şentürk’ün numunelerde yaptığı incelemelerde, Antarktika’daki buzul gölünde ‘fiber’ ve ‘parça’ tipte mikroplastik bulunduğu belirlendi.

Canlı yaşamını tehdit eden mikroplastiklerin atmosferik hareketle taşınıp, insan temasının en az olduğu Güney Kutbu’na kadar ulaştığını kanıtlayan çalışma, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ncı Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Canlı yaşamını tehdit eden mikroplastiklerin atmosferik hareketle taşınıp, insan temasının en az olduğu Güney Kutbu’na kadar ulaştığını kanıtlayan çalışma, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ncı Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Doç. Dr. Ülgen Aytan, şunları söyledi:

* Büyük boyutlu plastikler Antarktika’dan ilk olarak 1979 yılında raporlanıyor ancak mikroplastiklerle ilgili çalışmalar çok sınırlı. Bu çalışmayla Robert Adası’ndaki 3 lagün ve bir buzul gölünde mikroplastikler tespit edildi. Laboratuvarda uyguladığımız özel analiz yöntemleriyle tortudan ayrılan mikroplastiklerin fiziksel ve kimyasal tanımlaması yapıldı.”

* Bunların büyük çoğunluğunda, özellikle buzul gölünde fibere rastladık. O bölgede yerel kaynaklar olarak araştırma istasyonları ve üsleri var. Ayrıca plastik kirliliğine kaynak olarak araştırma, balıkçılık ve turistik gemileri de gösterilebilir ama bu fiber formdakilerin kaynağı kilometrelerce uzaklıktaki karalar.

* Yapılan çalışmalar atmosferik taşınımı ortaya koyuyor. Himalayalarda bile mikroplastiklere rastlamak mümkün. Mikroplastik kirliliği her yere ulaştı. İnsan baskısından uzak bu alanlar bize atmosferik taşınımın ne kadar önemli olduğunu ve maalesef bu kirleticiyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 bin kedi ve köpek Rusya’yı terk etti30 Kasım 2022 Çarşamba 14:38
  • Hubble Uzay Teleskobu sıra dışı galaksi birleşimini yakaladı30 Kasım 2022 Çarşamba 14:03
  • Hayvanlar aleminin en güçlü sesi yarasalarda çıktı30 Kasım 2022 Çarşamba 12:37
  • Bilim insanları Kermadec Çukuru’nun en derin noktasına ulaştı29 Kasım 2022 Salı 22:55
  • Belçika ve Hollanda, otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor29 Kasım 2022 Salı 14:11
  • İklim taahhütleri askıda mı? Fransa kömüre döndü29 Kasım 2022 Salı 13:27
  • Dünyanın en büyük yanardağı patladı, onlarca deprem meydana geldi28 Kasım 2022 Pazartesi 20:36
  • Baba Vanga’nın 2022 için bir kehaneti daha gerçek oldu28 Kasım 2022 Pazartesi 14:12
  • Yüz tanıma teknolojisini fok balıklarını kurtarmak için kullanıyorlar26 Kasım 2022 Cumartesi 21:57
  • İspanya’da Kuraklık: Su Kısıtlamasına Gidiliyor26 Kasım 2022 Cumartesi 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti